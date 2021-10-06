（LINE熱點宣布加入振興券戰局，推出「振興熱起來」特別企劃。圖／LINE提供）

疫情衝擊服務業，餐飲、零售等尤其成了重災戶，LINE熱點為呼應政府政策、力挺中小店家，於6日加入加入振興券戰局，推出「振興熱起來」特別企劃，攜手金門縣、高雄市、桃園市，在LINE熱點中收編合計超過上萬家可收振興券的店家清單，以及特色商圈的精彩介紹。

LINE台灣董事總經理陳立人表示，將全力支持政府振興經濟的美意，希望以行動力挺店家，活絡更多交流，創造新的商業機會，由LINE熱點串連線上資訊與線下店家，提供消費者簡單便利的行動應用，讓手機中的LINE，化身行動店家指南。

疫情衝擊之下，九成中小店家業績下滑，更有半數店家業績減少幅度高達40％以上。為刺激國內消費，行政院於9月22日起祭出振興五倍券政策，各界也紛紛響應。

LINE熱點本次攜手金門縣、高雄市、桃園市，結合科技平台優勢與府方資源，彙整最完整的振興消費指南，變身為用戶貼身行動嚮導。用戶從LINE中的「錢包」頁面、LINE熱點官方帳號，或透過LINE「主頁」都可進入熱點服務，點選LINE熱點首頁上的「振興活動」專區或搜尋指定Hashtag，便能快速查找三縣市振興合作店家清單，配合政府的加碼優惠使用，相當方便。

LINE表示，將加碼LINE POINTS 200萬點，即日起至10月14日期間，用戶只要透過LINE熱點官方帳號造訪活動頁面，並完成「學習釘選入口」、「點擊小幫手」、「查看活動內容頁」等簡單的每日任務，即可於任務卡內蒐集印章，集滿指定章數可領取LINE POINTS獎勵。天天完成任務，最高可獲得LINE POINTS 30點的獎勵。

不僅如此，LINE熱點也在「振興活動」專區主頁面上架領取綁定攻略、加碼券介紹、全台各縣市加碼優惠等詳細懶人包，並不定時更新最新資訊，用戶不必再費時研究五花八門的方案，使用LINE熱點便能清楚了解振興券的各種配套措施。

此外，LINE熱點也聲援中小店家，推出好康方案，店家使用LINE官方帳號設定振興優惠券，便能利用LINE熱點免費推播資訊、加強曝光，輕鬆攬客把握振興商機。

(時報資訊)