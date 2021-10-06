台灣工具機暨零組件公會6日發表台灣第1本工具機產業白皮書，分析台灣工具機產業發展優劣勢、機會及威脅，勾勒2030年台灣工具機產值全球占比從目前4.7％提高至8％、出口金額全球占比從6.8％增至10％，車床及加工中心出口單價增加20％，工具機整機廠商附加價值率從目前22.2％提升30％～32％等目標，向政府提出六大建言，以完備工具機產業生態系。

台灣工具機暨零組件公會理事長許文憲、創會理事長程泰集團董事會楊德華及名譽理事長東台集團董事長嚴瑞雄等人，6日都出席第1本工具機產業白皮書發表會，行政院副院長沈榮津及工業局副局長楊志清都受邀出席。

許文憲致詞表示，工具機在台灣產業發展扮演幕後英雄，今年台灣工具機產業出口雖預估年成長25％～30％，但海運運費及原物料上漲、缺工及新台幣匯率升值，致使工具機業今年白忙一場，又是做功德。

許文憲指出，台灣工具機產業白皮書三大重點，一、工具機產業的貢獻與附加價值，需要讓政府知道，希望政府能做產業的後盾，產業未來不是靠勞力也不單賣機器，賺取Know-how。二、控制器與軟體等統一規格，朝向智慧化，才有競爭力。三、朝向智慧化及高值化，是台灣工具機業追求的目標，建立跨產業溝通的橋樑，是公會要做的事。

沈榮津致詞指出，台灣工具機在全球產業鏈扮演重要角色，台灣工具機是第五大出口國，第七大生產國，透過結合台灣資通訊技術，達成少量多樣、客製化生產，回應國際市場需求。而手機、半導體及電動車等行業，都可以看到台灣工具機的影子。總統蔡英文上台以來，希望將台灣打造成為智慧製造基地，以及智慧解決方案提供者。政府期許，台灣工具機業透過白皮書啟發，帶動台灣工具機產業的生命力，再造台灣工具機，打贏世界盃。

工具機公會也向政府提出六大建言：一、技術研發與產業、服務創新，加大工業基礎技術研發投入、加大工具機領域研發創新投入；協助進行國際研發合作、提供研發創新投資獎勵。二、國際市場拓展，掌握國際市場資訊與趨勢，強化海外銷售與服務能量；促進國際產業交流、加速台中國際會展中心建設；強化線上行銷能量與應用、強化遠距服務能量；改善國際貿易條件。

三、國內市場拓展，強化工具機進口資訊蒐集分析；促使軍功單位使用國產工具機；獎勵國內關鍵製造業使用國產工具機。四、企業營運能力提升，推動企業數位轉型；協助進行國際併購。五、產業人才資源建構，強化人才培育、在職人員技能精進、資深人員知識傳承。六、其他領域政策建議，工業用抵供給及產業跨域生態系發展。

(時報資訊)