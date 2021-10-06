百事可樂5日（周二）表示，由於供應鏈挑戰加劇，從開特力（Gatorade）瓶罐到卡車司機都面臨短缺，預料明年初可能會再度漲價。
百事可樂財務長強斯頓（Hugh Johnston）指出，隨著防疫措施鬆綁，餐廳與電影院重新開放，帶動該公司飲料需求躍升，使得過去數月必須努力解決瓶罐缺貨的情況。
百事可樂近幾周已經調升汽水與零食的價格。由於原物料價格攀升壓縮獲利，促使最新包裝食品產業普遍採取漲價策略。
強斯頓提到，「明年第一季價格可能會有些調漲，我們之前已完全吸收和致力壓低商品通膨的衝擊」，他預料，多數供應鏈受阻的情況到今年底會減緩。
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