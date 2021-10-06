【時報記者沈培華台北報導】SEMI（國際半導體產業協會）與經濟部於10月6至8日共同舉行為期三天的SEMICON Taiwan 2021國際半導體展-ESG暨永續製造高峰線上論壇。匯集經濟部、台灣半導體產業協會、高通、台積電(2330)、日月光半導體製造、應用材料、台灣默克、微軟等合作單位與眾多前瞻企業，鏈結半導體產業供應鏈與國際接軌，實踐產業永續競爭力。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示：「今年以來，全球半導體產業及台灣皆面臨氣候變遷的挑戰，隨著晶片製程技術的提升，水電及資源的消耗也隨之增加，ESG及永續發展已成為台灣半導體產業鏈韌性下一個十年的關鍵競爭力。隨著半導體製程技術的快速演進，SEMI也期盼透過這次論壇，攜手政府與產業先進共同探究創新有效的解決方案，推動台灣進入下一個ESG永續經營里程碑。」

經濟部部長王美花說明：「隨著氣候變遷加劇，讓ESG成為全球企業發展的衡量指標，更是國際投資的重要依據。台灣高科技半導體產業更是積極響應ESG，我們也與產業、學研單位團結攜手，從技術、法規與商業模式等全力推動，引領高科技產業發展同時為環境永續貢獻心力。」

經濟部政務次長曾文生強調：「台灣是全球半導體產業重鎮，為協助產業邁向ESG永續製造，我們將全力支持能源轉型、循環經濟以及永續製造，打造經濟與環境雙贏的產業基地。」

台積電資深副總經理暨ESG委員會主席何麗梅分享：「台積公司在永續發展上關注綠色製造、建立責任供應鏈、打造多元包容職場、人才培育，以及弱勢關懷等五大焦點。身為晶圓製造服務商，在本業上我們積極節能減碳，落實綠色製造。根據工研院研究顯示，台積電在生產中每消耗1瓩(kWh)，就幫助全世界省下了4瓩的能源，台積公司在今年9月16日宣布於2050年達到淨零排放目標，發布氣候相關財務揭露 (TCFD) 報告書，將持續以實際行動落實環境永續目標。」

應用材料公司集團副總裁暨台灣區總裁余定陸表示：「人工智慧（AI）與大數據已近乎全面改變我們的生活，然而半導體晶片功耗問題是眾多應用上的最大挑戰。我們近年致力於PPACt推動與採取節能減碳行動，不僅在產品創新上，也在企業營運上，盡可能地降低能源消耗。我們所提出的ESG藍圖中，在2022年前於美國、2030年前於全球將全面採購再生能源，這項行動倡議也得到員工、客戶、供應商和投資人的積極響應。」

(時報資訊)