(寶可齡公司董事長李健齊(右)邀請美國馬里蘭大學牙醫學博士李大衛參加公司產品說明會。圖／業者提供)

寶可齡奈米生化技術公司（7612）將於10月15日透過創櫃板辦理登錄前之籌資，產業類別為生技醫療業。

根據櫃買中心資料顯示，寶可齡公司成立於107年，定位為口腔保健設備的新產品及新品牌的開發商，公司主要業務為開發及銷售自有品牌沖牙機及相關周邊配件，其自行研發具有抗菌濾芯的沖牙機，將奈米銀陶瓷顆粒運用於沖牙機水箱，讓進入口腔的水具微鹼性，中和飲食後口腔內的酸性，降低蛀牙及牙周病等問題之發生。其自有品牌寶可齡於國內市場已具知名度，公司亦已取得國內外多項沖牙機新型專利並持續布局，建立本身市場競爭利基。

寶可齡公司將自10月7日起揭示其籌資資訊，10月15日起進行認購及繳款作業。投資人可至「櫃買市場業務宣導網站」（https://dsp.tpex.org.tw）之「創櫃板公司」頁簽，點選「認購籌資資訊」項下的「辦理中籌資資訊」，即可查詢該公司籌資資訊，並可進入「創櫃板公司籌資系統」進行認購作業，全天候24小時均開放認購，投資人須以自然人憑證、工商憑證、組織及團體憑證或金融憑證（即一般股票使用之網路下單憑證）登入系統，並充分了解風險預告事項後，始可進行認購。

(時報資訊)