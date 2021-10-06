受到中國恒大債務危機影響，2021年9月份中國債市出現6個月來最大規模的資金外流，金額為81億美元。但由於各地新興市場大量發行新債，仍推動整體外資流入新興市場規模創6月以來最高。

路透6日報導，根據國際金融協會（IIF）數據顯示，9月份全球新興市場有價證券共吸引外資帳戶資金298億美元，數據同時顯示自中國債市流出的資金創下2021年3月以來最高。

9月份外資淨流入新興市場債務有價證券的淨額為262億美元，有343億美元流入中國以外的市場，中國債券市場則出現81億美元的資金外流。

另一方面，中國股市9月份迎來14億美元的外資流入，其他新興市場股市則取得流入22億美元。IIF數據顯示，中國股市資金流入創下3月以來最低，也遠低於過去12個月資金流入的平均值70億美元。

(時報資訊)

#IIF #恒大 #新債

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