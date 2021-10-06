美股全面收紅，道瓊上漲311.75點、或0.92％，那指、標普500與費半漲幅都逾1％，然台股加權指數6日反彈續航力不足，在觸及16,568點高點後回落，低點來到16,341點，目前下跌110點，暫報16,350點，成交量約1,740億元；櫃買指數走勢相仿，目前翻至平盤下方，暫報198.28點，小跌0.63點、或0.32％，台指期則是下跌118點，暫報16,277點。
統一投顧表示，美國債務上限僵局未解，通膨疑慮升溫，加上大陸多家企業債務問題仍存在，且中國限電政策影響重大，將衝擊台廠9、10月營收表現，並影響全球供應鏈的正常運作。考量國際股市震盪加劇，外資重新增加空單，指數反彈面臨技術面反壓。短線指數跌深醞釀反彈機會，但上檔壓力重重，搶短宜慎，採取低接布局策略為宜。
(時報資訊)
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