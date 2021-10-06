美股全面收紅，道瓊上漲311.75點、或0.92％，那指、標普500與費半漲幅都逾1％，然台股加權指數6日反彈續航力不足，在觸及16,568點高點後回落，低點來到16,341點，目前下跌110點，暫報16,350點，成交量約1,740億元；櫃買指數走勢相仿，目前翻至平盤下方，暫報198.28點，小跌0.63點、或0.32％，台指期則是下跌118點，暫報16,277點。

統一投顧表示，美國債務上限僵局未解，通膨疑慮升溫，加上大陸多家企業債務問題仍存在，且中國限電政策影響重大，將衝擊台廠9、10月營收表現，並影響全球供應鏈的正常運作。考量國際股市震盪加劇，外資重新增加空單，指數反彈面臨技術面反壓。短線指數跌深醞釀反彈機會，但上檔壓力重重，搶短宜慎，採取低接布局策略為宜。

(時報資訊)

#台股 #美股

主要市場指數

紐約道瓊
34314.67 +311.75(0.92%)
05:04
S&P500
4345.72 +45.26(1.05%)
05:04
Nasdaq
14433.83 +178.35(1.25%)
05:16
費半指數
3227.25 +47.20(1.48%)
05:16
日經225
27548.85 -273.27(0.98%)
11:56
南韓KOSPI
2936.98 -25.19(0.85%)
11:56
香港恆生
23992.99 -111.16(0.46%)
12:01
上證指數
3568.17 +31.88(0.90%)
09/30
深圳成指
14309.01 +230.01(1.63%)
09/30
英國FTSE
7077.10 +66.09(0.94%)
10/05
法國CAC
6576.28 +98.62(1.52%)
00:05
德國DAX
15194.49 +157.94(1.05%)
10/05

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