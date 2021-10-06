【時報記者林資傑台北報導】「2021智慧軌道運輸發展論壇」將於8日登場，積極布局智慧交通的工業電腦廠艾訊(3088)將受邀參與，除分享智慧通訊軌道交通系統的應用案例，並發表專為高鐵、火車、捷運等軌道交通安全控制應用設計的平台。

艾訊產品鎖定工業自動化、交通運輸、零售、醫療、博奕等6大垂直應用市場，其中以工業自動化及交通運輸為主力，主要提供客戶標準品，2018～2020年營收貢獻達43～50％，2021年首季亦達48％。

艾訊表示，此次論壇規畫探討透過5G通訊技術、以多元通訊系統架構全面監控列車控制系統，運用物聯網、雲端、大數據與AI監控系統達到智慧化偵測，包含軌道入侵危險區域/邊坡偵測、人員逗留管控、預警維修、巡檢，提高軌道系統整合服務與安全管理。

而艾訊亦將在會場同時展示智慧交通解決方案，包括創新模組化設計的無風扇嵌入式智慧交通專用系統、通過交通運輸車載專業認證的無風扇模組化嵌入式系統、專為火車控制和鐵路信號等應用設計的無風扇車載觸控平板電腦等，滿足車載、軌道與船舶應用需求。

艾訊受缺料、新台幣強升及基期較高影響，2021年上半年稅後淨利1.65億元、年減6.98％，每股盈餘（EPS）1.98元，為近8年同期低點。不過，隨著歐美訂單復甦，8月自結合併營收4.9億元，月增達21.55％、年增達35.06％，創近3年3個月高點。

累計艾訊前8月合併營收29.64億元，雖年減0.74％、續處近4年同期低點，但衰退幅度較前7月5.7％顯著收斂。公司先前預期，目標第三、四季營收回升至11～12億元、每股盈餘0.8～1元，全年營收預計將有個位數成長、毛利率持穩約36％水準。

為因應業務成長的擴產需求、並提升作業效率，艾訊8月初公告斥資5.5億元買下同業友通位於汐止環河街的土地廠房，土地面積約1005.46坪土地、建物面積約2956.38坪，作為公司廠房使用，交易預計11月完成。

(時報資訊)

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