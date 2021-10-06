【時報記者沈培華台北報導】隨著歐美疫情趨緩而解封，航太客戶需求增加，航太扣件廠豐達科(3004)9月營收為1.33億元，達今年以來最高，年增55.87%，第三季自結合併營收為3.59億元，較去年同期的3.14億元增加14.26%，也比第二季的3.11億元增長約15.25%。

不過，因疫情開始影響航太業是自去年第二季開始，去年首季基期仍高；豐達科1-9月營收10.01億元，仍年減26.35%。

去年第一季新冠肺炎疫情爆發以來，全球航空業受衝擊；展望未來，隨著歐美各國疫苗始打普及，確診數下降並解封，預計後續可望帶動航空業需求逐漸復甦。航太及工業扣件廠豐達科為波音、空巴(AIRBUS)等長期供應商，未來業績也可望逐步回穩。

豐達科航太事業營收占比約7成，隨著疫苗施打率攀升，有助跟上航空業長期復甦趨勢；豐達科占比3成的工業用事業需求已增強，主要受惠歐美車市及工業復甦，預期今年該事業保持穩健。

豐達科第一季營收3.32億元，年減49.24%，稅後虧損2463萬元，每股淨損0.47元。第二季營收3.11億元，年減20.69%，稅後虧損4437萬元，每股淨損0.84元。上半年營收6.42億元，年減38.53%，稅後虧損6900萬元，每股淨損1.31元，比去同期轉虧。

(時報資訊)

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