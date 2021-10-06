【時報記者任珮云台北報導】2021年「臺北時裝週」SS22於10月實體、線上同步展開，今年鏈結全球最知名服飾B2B電子商務平台JOOR，跨越地域及時差限制，協助32家臺灣品牌展示最新一季SS22春夏系列，有效讓國際買家一覽臺灣設計師品牌風采，進而線上體驗臺北時裝週系列活動。

JOOR為2010年成立的全球知名服飾品B2B電子商務平台，每月處理服飾批發交易金額高達15億美元，每日均有來自147個國家/地區、12,900多家品牌及超過34萬家精選時尚零售商等用戶透過該平台進行線上商洽與交易，JOOR平台引領開發支援各類線上展示、商貿與交易功能，國際知名品牌商如：LVMH、Kering、Richemont、Balenciaga、Valentino及Saint Laurent；國際知名通路商如：Harrod’s、Neiman Marcus、Harvey Nichols、Printemps、Bergdorf Goodman、Shopbop、24S.com、Revolve、FWD、Liberty London、Dover Street Market及Intermix均為其用戶。該平台自去年起特別推出JOOR PASSPORT並已舉辦40場全球性活動，吸引了來自14個國家、超過26.2萬名訪客造訪，超過3,600家國際品牌參與線上活動共售出超過81萬件商品，其中代表性全球知名活動包含：倫敦時裝週、紐約時裝週、東京時裝週等。

JOOR CEO-Kristin Savilia表示受全球疫情影響，加速促成品牌商及零售通路業者正視電子商務平台所能帶來的優勢與商機，本次非常榮幸與臺北時裝週合作於JOOR PASSPORT推薦臺灣優質服飾品牌予全世界買家，也證明JOOR在亞洲影響力並將持續支持JOOR客戶拓展全球時尚產業。

(時報資訊)