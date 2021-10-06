【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】隔夜美股強勁反彈，但受到科技股和地產股走弱拖累，周三香港股市開高走低，四大指數跌幅擴大，恆生指數目前跌1.1%，報23839.12點，再度失守24000點大關。國企股跌1.65%，報8375.44點。紅籌股跌1.27%，報3867.23點。

　恆生科技股目前跌1.5%。重量級科技股由升轉跌，騰訊跌0.67%，阿里健康、聯想、舜宇光學跌近4%，小米跌1.7%，美團跌1.5%，而嗶哩嗶哩、阿里巴巴和網易逆勢走高。

　國際油價持續上漲，天然氣期貨價格創下12年新高，受此激勵，中石油目前漲3.5%，稍早前一度漲6%，報4.2港元，創下逾兩年新高。中石化目前漲近3%，中海油漲1.7%。

地產股大跌，碧桂園服務、融創服務稍早前跌逾4%，合景悠活跌逾3%，世茂服務、寶龍商業跌逾2%。

　中國豪宅開發商花樣年未能償還2.06億美元的到期債務，加劇投資人對該國地產業債務危機的擔憂。　

　受金價走跌拖累，贛鋒鋰業、中國鋁業、紫金礦業、洛陽鉬業等有色金屬股表現疲弱。

　波羅的海原油運費指數（Baltic Exchange Dirty Tanker Index，BDTI）連漲7天，中遠海能股價飆升14.3%。

　比特幣收復5萬美元大關，創下1個月新高，相關概念股齊揚，歐科雲鏈大漲升11.1%，火幣科技和雄岸科技漲約7%。

(時報資訊)

#港股 #科技股 #地產股

主要市場指數

紐約道瓊
34314.67 +311.75(0.92%)
05:04
S&P500
4345.72 +45.26(1.05%)
05:04
Nasdaq
14433.83 +178.35(1.25%)
05:16
費半指數
3227.25 +47.20(1.48%)
05:16
日經225
27548.85 -273.27(0.98%)
11:56
南韓KOSPI
2936.98 -25.19(0.85%)
11:56
香港恆生
23992.99 -111.16(0.46%)
12:01
上證指數
3568.17 +31.88(0.90%)
09/30
深圳成指
14309.01 +230.01(1.63%)
09/30
英國FTSE
7077.10 +66.09(0.94%)
10/05
法國CAC
6576.28 +98.62(1.52%)
00:05
德國DAX
15194.49 +157.94(1.05%)
10/05

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