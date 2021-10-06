大陸近期實施嚴格的能耗雙控政策，為了盡快達到降低碳排放量的目標，當局傾向將主要發電能源從燃煤轉換成耗能較低的液化天然氣，但這項決定也推升全球能源供應鏈的價格，有外媒就認為，接下來即將進入冬季能源使用旺季，全球供應鏈將面臨新一波危機。

日經亞洲評論報導，受到當局政策的影響，大陸已成為液化天然氣價格不斷上漲的主要因素，市場情報分析機構Kpler指出，大陸的進口總量占全球的20%左右，對比2015年的8%，上升整整12%。

此外，歐洲今年因風力發電不足，加上各國減少化石能源的生產與投資，導致疫情後期經濟開始復甦時，出現供不應求的狀況，過去一年來歐洲天然氣價格已翻漲5倍，且問題未有緩解跡象。

報導指出，受到大陸與歐洲的強烈需求衝擊，全球能源市場嚴重緊繃，尤其將進入冬季能源旺季，供應鏈將面臨新一波危機，日本能源經濟研究所高級分析師Hiroshi Hashimoto表示，「美國是全球最大的液化天然氣生產國，今年前7個月的出口量創歷史新高，但整體能源設施的運作能力已經到達極限。」

另外，其他供應商如澳洲、卡達等國似乎也沒有能力提高產能，在此狀況下，目前亞洲液化天然氣的價格已比9月上漲將近1倍，同時也超過1月所創下的紀錄。

美媒報導，先前有專家對此事提出警告，大陸限電將讓今年冬天的能源危機更為惡化，尤其今年出現反聖嬰現象的機率高達70至80%，代表北半球出現極端氣候的機會大幅增加，將讓各國在冬季能源上使用與分配承受龐大壓力。

中國國際金融股份有限公司首席大宗商品分析師Chaohui Guo也說：「冬季能源消費旺季即將來臨，如果氣溫偏低，將進一步增加能源短缺或煤炭供應壓力，畢竟目前大陸還是有三分之二的發電能源是用煤炭。」

(時報資訊)