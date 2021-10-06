【時報-台北電】台北股市櫃買市場11:00，加權指數198.58點，跌0.34點；總計298家漲、338家跌、85家持平；委買6552902張、委賣4524298張；總成交值414.49億元。

(時報資訊)

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