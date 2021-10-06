【時報-台北電】台北股市集中市場11:00，加權指數16398.30點，跌62.45點；總計329家漲、534家跌、111家持平；委買27176975張、委賣20132996張；總成交值1664.43億元。

(時報資訊)

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