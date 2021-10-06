儘管美股四大指數5日同步強彈，代表科技股的那斯達克指數及費城半導體指數，更各以上漲1.25％及1.48％作收，台積電（2330）及聯電（2303）ADR股價也分收漲0.22％及1.07％，但晶圓雙雄今（6）日反彈行情曇花一現，隨即同步走弱；貨櫃三雄儘管有外資回頭買超，但持續上演一日反彈再向下的行情，股價下行趨勢並未扭轉。

而在上述重量級權值股股價不振拖累下，台股加權指數一早大漲百點，最高來到16,568點，重返16,500點的行情也只有維持約20多分鐘、不到半個小時，隨即就翻落盤下，且一度下殺近百點，最低來到16,367點，短短成交一個小時，行情就有200點的震盪。

台積電今天股價再度跌破年線約570價位，最低來到565元，聯電今天股價也是閃見61.7元的反彈行情，但隨即回測60元整數關卡，之後有見買盤點火拉抬，但反彈後顯得賣壓重重，股價仍呈現弱勢反彈。

貨櫃三雄也是台股重量級權值股，昨天反彈後今天再度向下回測，陽明一早彈升至99.7元，未摸到百元關卡，隨後再滑落至94.4元低點，長榮今天再度跌破百元價位，百元壓力不輕，萬海今天跌幅是三雄中最重，跌幅在3～4％之間，另二檔跌幅在2～3％之間。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意