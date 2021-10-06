在全球私募股權基金（PE）2020年資金、投資案均創下近十年全新記錄，台灣併購與私募股權協會6日表示，台灣私募股權基金投資總額在2020年也創下歷史新紀錄，全年達到37億美元。

惟，相較於全球PE可投資資金高達2.9兆美元，私募股權相關投資交易案件達19,000件、總規模超過4,900億美元，台灣市場目前的規模仍然相當迷你。

《2021台灣私募股權基金白皮書－台灣私募股權基金市場回顧與展望》6日由台灣併購與私募股權協會偕同勤業眾信聯合會計師事務所共同發表。

台灣併購與私募股權協會盧明光理事長表示，疫情雖然對產業發展及投資市場造成衝擊，已同時帶給國內企業重新整頓布局策略的機會，透過與私募股權基金合夥進行上下游整併或跨業布局，將有助於加速國內產業整合與轉型升級，進一步提升台灣企業自身的競爭力與市場優勢。

《2021年台灣私募股權基金白皮書》指出，由於海外資金回流效應發酵，近一年來台灣私募股權基金市場的募資及投資活動熱度極高，加上國發會推出「促進私募股權基金投資產業輔導管理要點」，借此引導保險業資金進入本地私募股權基金市場，並透過納入私募股權基金可以投資AI、綠能和生技等國家重要策略性產業，讓過去以投資海外私募股權基金為主的龐大保險業資金，能夠加速投入國內產業的創新轉型，並間接協助發展本土私募股權基金。

(時報資訊)