【時報記者任珮云台北報導】天候異常，產棉國發生蟲害的作物受損，造成國際棉花期貨漲破近十年新高，加上油價居高不下，大陸加大能耗雙控力度，但需求前景強勁，台灣紡織廠相對受益，今早紡織上游個股南紡(1440)、力麗(1444)、力鵬(1447)、東和(1414)、集盛(1455)、宜進(1457)均偏多表態。其中南紡上半年轉虧為盈，EPS達1.29元，公司題材豐富，除棉價上漲外，還有資產及轉投資等題材。

棉花期貨漲破每磅1美元，為近十年來首度衝破此一關卡，主因氣候不佳和物流受阻影響供給，全球服裝生產成本也因而墊高，可能導致服裝售價上漲。目前美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE)10月棉花期貨漲3.7%，報每磅110.93美分，12月棉花期貨漲3.8%，收盤每磅108.93美分。

以南紡而言，棉紗營收占比約4成，公司的主要業務有三大類:一、各種紡織品之製造加工及販賣。二、有關合成纖維製品之製造及販賣。三、委託營造廠興建國民住宅、商業大樓出租、出售業務。公司主要生產基地在台灣和越南，台灣。主要產品的月產能，短纖紗（Yarns)越南60萬錠，聚酯棉（PSF)9900噸，聚酯半原生絲（POY)5400噸，聚酯加工絲（DTY)1200頓，聚酯粒（Chip)5400噸，瓶用聚酯粒（PET)7000噸。南紡今年上半年毛利率較去年同期大幅提升，達19.25%，去年同期僅有7.34%；營業淨利率也由去年的負數轉正，達8.97%，EPS為1.29元，優於去年同期的-0.04%。在資產負債表中，不動產廠房等資產約216億元，資產總額491億元。轉投資事業包括:1.)南帝化工朝特化發展，企業集團持股近27%，該公司2020年淨利年增148.74%。2.)繼續支持太子建設、神隆製藥、南美特科技、墾丁福華等轉投資事業。

南紡的流通事業也是金雞母，包括:1.)南紡購物中心A2館今年3月31正式營運。2.)發展電子商務已跨PChome、momo、Yahoo三平台運營。而在資產活化，公司繼續調整閒置土地、廠房，創造更大的資產效益，其中後甲基地三、四期與南紡科技園區開發等，均是南紡未來5至10年的明日之星。南紡科技園區擬規劃分區分期開發，近9萬坪可立即開發；另新市廠近3萬坪亦可供立即開發。

(時報資訊)

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