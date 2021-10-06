中國限電風暴 哪些產業受衝擊最大？根據大拇哥投顧研究部指出，截至10月4日，已有逾百家的上市櫃公司已在公開資訊觀測站發布中國廠區配合限電政策的停工訊息。然「產能比重高、且屬高耗能」的產業，例如PCB族群，料將受到較大的衝擊。

往年「金九銀十」是中國產業旺季，但今年因能耗雙控進度不如預期，不少地方政府緊急祭出限電措施，導致部分企業被迫停工，大拇哥投顧表示，首當其衝的江蘇、廣東、浙江，是不少台廠的聚集地。當前限電、停工的情況非常紊亂，除了不同省份間的落差外，甚至連同一省分內也可能不同調；例如封測大廠日月光，其位於江蘇省蘇州的廠區能正常營運，但昆山廠卻被要求停工。但可以確定的是，台商可說是全面被波及，且範圍遍布電子零組件、車用零件、傳產、原物料等。

大拇哥研究團隊指出，由於當局是依「能耗雙控」政策進行限電，所以在長假結束後「產能比重高、但非屬高耗能」的產業，例如代工組裝廠，後續受到嚴格控管的可能性相對較低；但「產能比重高、且屬高耗能」的產業，例如PCB族群，料將受到較大的衝擊。當然實際情形還是要視各別企業而論，倘若台商在中國有多個生產基地，則可藉由將訂單分散到未被限電、停工的廠區生產以分散交貨壓力；不過即使如此，面對這場突如其來的限電風暴，預估仍會影響相關台商第三、四季的營收表現。

(時報資訊)