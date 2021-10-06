美國貿易代表辦公室（USTR）於美東時間5日表示，擬重新豁免549類中國進口貨品的關稅，並就此諮詢公眾意見。

香港信報6日報導，USTR表示，擬重新豁免部分中國貨品關稅，涉及工業用零組件、恒溫器、醫療用品、自行車及紡織品等。美國公眾對聯邦政府有關行動如有意見，可於今年10月12日至12月1日期間提交意見。

報導稱，美國貿易代表戴琪10月4日曾經表示，美方尋求與中國官員溝通有關中美兩國貿易關係，也可能啟動重新豁免部分中國貨品關稅的行動。

美國前總統川普政府曾向部分中國貨品徵收高額關稅，其後，美方向部分中國貨品實施豁免關稅，但有關豁免大部分已在2020年底屆滿。

(時報資訊)

#中國貨品 #關稅 #中美

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