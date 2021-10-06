【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】全球市值最高的加密貨幣比特幣周二漲破5萬美元，重新站回9月因美國和中國可能收緊監管而失守的重大關卡。

隔夜市場比特幣最高升至約50,400美元，突破了主要的心理反壓區，並收復了整個第三季的失土。

根據CoinDesk報價，目前比特幣上漲4.2%，報51,333.89美元。自10月初以來，比特幣價格已上漲近17%，而今年以來已上漲76.5%。

其他加密貨幣亦同步走高，以太幣目前漲3.5%，報3494.88美元。

比特幣上一次突破5萬美元大關，是在9月初成為薩爾瓦多的法定貨幣時。

在中國和美國將加強對數位貨幣監管的擔憂籠罩下，整個第三季比特幣大多在3萬初美元的價位附近徘徊。由於投資人看好第四季走勢，自上周五以來加密貨幣持續走高。

Pervalle Global Capital投資長Teddy Vallee表示，如果股市沒有出現大幅回檔修正，加密貨幣的上漲動能可望一直持續到第四季底。

上周聯準會主席鮑爾在眾議院金融服務委員會的聽證會上表示，他無意效法中國全面禁止加密貨幣。華爾街近來紛紛發表看好加密貨幣市場反攻的評論。美國銀行表示，這個數位資產類別已經「大到無法忽視」。

(時報資訊)