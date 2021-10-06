【時報記者張漢綺台北報導】五金連鎖通路品牌廠振宇五金(2947)今天以每股80元上櫃掛牌，振宇五金前8月合併營收為11.46億元，年增9.23%，公司持續展店擴大營運規模，鎖定北部及南部為展店區域，並以每年展店成長10%為目標，今天掛牌首日股價強勢大漲，站上百元關卡。

振宇五金由台中起家，以提供專業建材五金、水電油漆、各式手工具為主，包含其前身五金批發及五金行時代，累積超過30年之五金銷售經驗，為結合專業電動工具與各式手工具商品的專業型複合式五金連鎖銷售通路，也是全台第一家開架式、自助式五金賣場，有別於傳統五金賣場，導入數位化及標準化管理，大幅提升企業管理效率，進而提升企業在市場上的競爭優勢。

由於房市熱絡及高屋齡老屋翻修需求上升，國內的五金商機近年趨近800億元龐大市場，然而五金行的經營家數卻是不斷減少，已從102年約21000多間下滑至109年約剩18000間，減少約14%的比例，受惠於近年老屋翻修及DIY風氣盛行，推升振宇五金前8月合併營收為11.46億元，年成長9.23%。

為攻佔近年增加的五金市場商機，振宇五金積極進行展店計畫，目前全台已成功開設59家直營門市，接下來預計於今年第4季在北部及南部門市陸續展店，並在疫情明顯趨緩後，持續進入社區，進行修繕教學服務，開啟更多服務消費者的機會，並持續以每年10%門市數成長率的展店速度，朝百家門市目標邁進。

(時報資訊)

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