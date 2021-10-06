【時報記者王逸芯台北報導】瑞昱(2379)營收創3高，在需求持續遠高於供給下，法人看好，瑞昱第四季可望力拚淡季不淡，且下半年會優於上半年，瑞昱今開高震盪，股價最高達483.5元，但其後在大盤急殺下，漲幅收斂，力守盤上小漲，挾業績展現抗跌力道。

受惠市場需求持續暢旺下，瑞昱9月合併營收97.65億元、月成長1.4%、年成19.5%，改寫單月歷史新高；第三季合併營收289.55億元、季成長12.1%，改寫單季歷史新高；累計前三季合併營收達781.35億元，較去年同期相成長40.3%，亦寫下同期新高水準。

受惠於遠距需求大幅增加，加上5G在全球普及率急速上升，WiFi 5/6、乙太網路及交換器等晶片等供不應求，瑞昱相關產品動能將持續穩定成長，惟生產仍受到產能的限制，以目前市場狀況來說，WiFi 6需求強勁，但仍然受到供應的限制，瑞昱先前預估WiFi 6的PC以及路由器在今年預計會達到30%滲透率，其他的應用例如寬頻相關市場，今年可能會延遲導入WiFi 6。瑞昱WiFi6是在2020年底開始出貨，今年下半年出貨預期會比上半年佳。WiFi 6E量產是明年的事情，第一波會採用應該是PC，WiFi 7在開發當中，有產品至少兩三年。

法人看好，由於需求持續大於供給，晶圓代工產能吃緊恐一路延伸到至少明年上半年，傳出瑞昱為反映成本上漲，將調漲產品單價，這波漲價商機可望在2021年第四季起開始逐步發酵，因此，看好瑞昱第四季營運可望挑戰淡季不淡水準，下半年業績表現也將繳出優於上半年的成績單，且全年合併營收有機會首度挑戰突破千億元關卡。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意