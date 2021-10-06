【時報-台北電】台北股市櫃買市場10:00，加權指數199.09點，漲0.17點；總計319家漲、287家跌、79家持平；委買6315548張、委賣4239744張；總成交值298.44億元。

(時報資訊)

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