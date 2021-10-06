【時報-台北電】台北股市集中市場10:00，加權指數16409.90點，跌50.85點；總計366家漲、460家跌、118家持平；委買25873202張、委賣18611366張；總成交值1156.92億元。

(時報資訊)

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