【時報記者林資傑台北報導】集保結算所為積極參與亞太地區集保組織（ACG）運作並提升台灣國際能見度，於9月底主辦為期一周的線上交流周活動，吸引包括ACG會員機構、外國保管銀行及資訊服務業者等共29家機構逾300人線上與會。

集保為ACG執行委員會成員，並由林修銘董事長擔任該組織副主席，此次交流周活動為集保創新發想舉辦，盼能於疫情期間提供會員機構切磋交流平台，促進彼此合作與凝聚共識，並為明年主辦ACG中階幹部教育訓練暖身。

林修銘向全體與會者表示，面對金融科技浪潮及環境快速變遷，全球集保產業均不斷進行數位轉型及業務創新，進而提供參加人更多元、安全有效率的服務。ACG各會員可藉由此交流周活動汲取各國金融產業新知，掌握各會員機構最新業務發展藍圖及市場服務趨勢。

此次ACG交流周活動由該組織的6個工作小組各主辦一場座談研討，包括疫情下全球集保產業面對的新風險、電子投票及視訊股東會議機制、投資人數位服務、證券名義持有的法律探討、近期市場概況、業務新契機等，並邀請會員機構進行經驗分享與前景展望。

其中，由集保主持的「投資人數位服務」場次，著眼於快速變遷將成為後疫情時代全球金融業新常態，數位轉型亦成為金融深化新趨勢，特邀馬來西亞、韓國、新加坡、泰國及越南等多國集保機構，簡報對投資人提供的最新數位服務與發展方向。

集保並於日本證券集保公司主持的「近期市場概況」、韓國證券集保公司主持的「業務新契機」場次派員與談，分享手機存摺及環境、社會及治理（ESG）相關業務最新發展，與會者均表示獲益良多，並給予熱烈迴響。

集保多年來積極參與國際事務，董事長林修銘擔任ACG副主席及世界集保組織（WFC）董事會成員，持續推動「打造ACG成為所有會員共榮發展平台（Platform for co-prosperity）」的願景。

集保表示，此次舉辦交流周活動，即希望透過跨國學習，強化會員互動合作，建立亞太地區集保服務生態圈。明年將繼續主辦ACG第22屆中階幹部研討會，積極推動國際交流，拓展國際關係，展現台灣多元創新與永續發展的優質形象。

(時報資訊)