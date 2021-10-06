【時報-盤中焦點股】1.裕隆(2201)：旗下裕融前三季大賺逾1股本，股價漲逾3%慶歡，5日線、月線一次拿回。
2.世紀鋼(9958)：綠電護體，投信連日擴大買超，晨盤大漲近6.5%。
3.豐達科(3004)：今公布9月營收1.33億元、年增55.87%，前9月年減26.35%，晨盤股價漲約1.5%反應。
4.鈊象(3293)：9月營收9.23億元、年增21.41%，前9月年增38.62%，晨盤一度漲至720元，但反壓不輕。
5.麗豐-KY(4137)：前3季營收攀峰，Q4旺季可期，晨盤急拉漲停，飛越200元及半年線。
6.全新(2455)：9月、Q3營收齊締新猷，獲投信連五買，晨盤放量彈漲4%、最高122.5元。
7.新昕纖(4406)：買盤拉抬，盤初火速攻頂，一舉收復各短均線。
8.南紡(1440)：資產題材獲買盤點火，今噴量大漲近半根停板，重登季線。
9.東聯(1710)：EG報價大漲，營運加分，盤初勁揚4%，衝上2個月高價。
10.大立光(3008)：蘋果光庇佑，9月營收寫近8月新高，晨盤走揚1.6%，有守2000元大關。
11.其陽(3564)：9月及Q3營收齊雙位數「雙升」寫新高，今翻紅急漲逾5%，站上逾1年高峰。
12.佳世達(2352)：營收刷3高，資通訊旺季可期，早盤上揚漲近2.5%。
13.加百裕(3323)：9月營收年增32.54%，股價高漲逾8%。
14.M31(6643)：打進5G手機晶片供應鏈，晨盤上攻漲近3%。
15.世芯-KY(3661)：AI晶片Q4逐步放量，明年營運看正向，早盤上漲逾3%。
16.立積(4968)：上月營收年減53.24%，股價一度下滑跌逾3.5%。
17.大眾控(3701)：業績蠢動，投信相挺，晨盤續強漲登38.9元漲停價，拚前波39.3元高點。
18.鴻海(2317)：9月營收創同期次高，業績戰勝不安氣氛，早盤攻高近2.5%，站回5日線。
19.建準(2421)：車用產品添動能，股價悶太久，昨日創底後買盤跟進，一度大彈4%。
20.信邦(3023)：9月、Q3營收齊寫新高，三大法人偏多，今早上衝逼近245元，攻克所有短均。
21.AES-KY(6781)：9月營收10.51億元，創單月新高，首度觸及二位數，大漲逾7.5%。
22.國產(2504)：房市增溫混凝土搶手，營運成長有底氣，底部空間有限，早盤攻漲逾3%。
23.科定(6655)：宣布上半年現金股利8元，股市動盪股利更顯誘人，數度漲停。
24.裕融(9941)：前三季大賺逾一股本並超越去年全年，多方神氣走揚3%以上。(編輯整理：李慧蘭)
(時報資訊)