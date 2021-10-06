【時報編譯張朝欽綜合外電報導】銀行股大漲3.5%，科技股也大漲，推動歐股收漲逾1%；另外美國正面的數據資料，也協助歐股上漲。

　周二泛歐Stoxx 600指數收漲5.26點或1.17%，為456.03點。所有的板塊都呈現上漲，協助歐股創下自7月21日以及近11周以來最佳表現。

　科技股上漲2.2%，終止了該次指數連七個交易日下跌的走勢，總計跌幅達11.7%。而隨著投資人買進成長型股票，美國同業股票也出現彈升。

　英飛凌大漲4.8%。該晶片製造商證實2021年營收展望，並表示，預期明年業績將進一步揚升。

　銀行股大漲3.5%，來到近一年半最高點。摩根大通表示，由於資本回報和回報率前景上升，對歐洲銀行維持「增持」評級。

西班牙的西班牙外換銀行(BBVA)、義大利的聯合聖保羅銀行(Intesa Sanpaolo)和芬蘭的北歐銀行(Nordea Bank)為摩根大通的首選。

　義大利裕信銀行上漲4.3%。該行證實了分析師對第三季的財測。

　AJ Bell金融分析師Danni Hewson表示，隨著投資人開始認真地考慮到加息因素，對利率敏感的銀行股正受到推進。但是關於經濟如何真正地開始彈升，還有很大的問題，像是成本的上升，正對企業和消費者造成壓力。

　周二數據顯示，美國九月服務業活動出現擴張。

　歐元區最新的綜合PMI數據顯示，九月商業活動成長放緩；主因為供應問題限制了經濟活動，而通膨壓力抑制了需求。調查還顯示，價格壓力正蔓延到服務業。

　英國快餐連鎖公司Greggs大漲11.1%，漲幅居冠歐股。

　Refinitiv資料顯示，歐股上市公司第三季獲利預計較去年同期增加45.6%。

　德國辦公設備租賃公司Grenke跌6.7%。該公司下調全年財測區間。

　音訊解決方案供應商GN Store跌7%。由於該公司聽覺部門(Hearing unit)產品延後推出，於是下調財測。

　荷蘭科技投資公司Prosus漲2.6%。該公司獲得監管單位批准，增持食品配送公司Delivery Hero股份。

(時報資訊)

#銀行股 #國際金融

主要市場指數

紐約道瓊
34314.67 +311.75(0.92%)
05:04
S&P500
4345.72 +45.26(1.05%)
05:04
Nasdaq
14433.83 +178.35(1.25%)
05:16
費半指數
3227.25 +47.20(1.48%)
05:16
日經225
27419.34 -402.78(1.45%)
11:46
南韓KOSPI
2931.20 -30.97(1.05%)
11:46
香港恆生
23943.69 -160.46(0.67%)
11:51
上證指數
3568.17 +31.88(0.90%)
09/30
深圳成指
14309.01 +230.01(1.63%)
09/30
英國FTSE
7077.10 +66.09(0.94%)
10/05
法國CAC
6576.28 +98.62(1.52%)
00:05
德國DAX
15194.49 +157.94(1.05%)
10/05

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