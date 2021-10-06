【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美國貿易代表處（USTR）周二發布聯邦公報，宣布該部門將就重新豁免部分中國進口產品關稅的計畫徵詢公眾意見，而是否恢復先前延長對549種中國進口產品類別的關稅豁免，將是意見徵求的重點。
美國豁免部分中國進口產品關稅的措施大多已在去年底到期。
美國貿易代表處表示，將在10月12日至12月1日間就可能的關稅豁免清單徵詢公眾意見，這些產品包括工業零組件、恆溫器、醫療用品、自行車和紡織品等。
前一日美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）宣布她將與中國官員就貿易問題和重啟USTR關稅豁免程序展開協商。
(時報資訊)
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