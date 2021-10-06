【時報記者張漢綺台北報導】大陸大規模限電對光寶科(2301)營運未造成衝擊，光寶科9月合併營收為146.13億元，月增8%，創今年單月營收新高，儘管第4季變數不少，光寶科總經理邱森彬表示，由於訂單遞延，且農曆年提前備料，今年營運高峰可望落在第4季，下半年業績可望優於上半年。

大陸自9月起大規模限電，蘇州及昆山更於9月26日至9月30日停電減產，對電子產業供應鏈造成衝擊，不過光寶科受惠於核心事業終端市場需求穩定，營運未受影響，9月合併營收為146.13億元，月增8%，創下今年單月營收新高，不含自今年起不列入合併財報之閎暉實業，則與去年同月持平。

就各部門來看，資訊及消費性電子部門因筆記型電腦與遊戲機電源供應器、鍵盤與滑鼠等電腦周邊產品市場需求上升及雷射多功能事務機種出貨順暢，帶動資訊及消費性電子部門整體營收月增近10%，營收佔比達52%；雲端及物聯網部門因雲端運算高階伺服器及網通設備電源管理系統、AI智慧居家設備電源產品以及伺服器機殼出貨持續成長，帶動雲端及物聯網部門整體營收月增逾10%，續創今年新高，營收佔比29%。

光電部門受惠於LED之光耦合器與感測模組在5G、AIoT、工控應用，與民生醫療、消毒與淨化之UV LED等出貨暢旺，以及高階Mini LED需求提升，出貨較去年同期持續成長，營收佔比19%。

光寶科第3季合併營收為418.63億元，季增3%、年增2%，光寶科預估，第3季毛利率會比第2季好；累計今年1到9月合併營收為1202.57億元，年增10%。

第3季IC缺料導致訂單遞延，也改變往年第3季為營運高峰趨勢，邱森彬表示，由於訂單遞延，且明年農曆年在2月初，農曆年前提前備料，今年營運高峰可望落在第4季。

邱森彬表示，公司不再只追求營收成長，而是聚焦毛利率及獲利的提升，由於缺料，公司生產以利潤最好的產品優先，如果缺料不嚴重，產能也會達到最大效率，下半年營收及獲利會比上半年好。

(時報資訊)

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