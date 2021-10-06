（集保結算所主辦亞太地區集保組織線上交流週活動，會員機構參與熱烈，活動圓滿成功。圖／集保結算所提供）

集保結算所為亞太地區集保組織（Asia-Pacific CSD Group，ACG）執行委員會成員，並由林修銘董事長擔任該組織副主席，為積極參與ACG運作並提升臺灣的國際能見度，集保結算所於9月23日至29日主辦為期一週之線上交流週活動（Networking Week），計有ACG會員機構、外國保管銀行及資訊服務業者共29家機構逾300人線上與會。

ACG交流週活動為集保結算所創新發想，期能於疫情期間提供會員機構切磋交流的平台，促進彼此的合作與凝聚共識，並為明年主辦ACG中階幹部教育訓練暖身。集保林修銘董事長向全體與會者表示，全球集保產業面對金融科技浪潮及環境快速變遷，各機構皆不斷進行數位轉型及業務創新，進而提供參加人更多元及安全有效率的服務，ACG各會員可藉由此交流週活動，汲取各國金融產業新知，並掌握各會員機構最新業務發展藍圖及市場服務趨勢。

本次ACG交流週活動，由該組織的六個工作小組各主辦一場座談研討，主題包括「疫情下全球集保產業面對之新風險」、「電子投票及視訊股東會議機制」、「投資人數位服務」、「證券名義持有之法律探討」、「近期市場概況」及「業務新契機」，並邀請會員機構進行經驗分享與前景展望。

其中由集保所主持的「投資人數位服務」場次，著眼於後疫情時代，快速變遷將成為全球金融業的新常態，數位轉型亦將成為金融深化的新趨勢，特別邀請馬來西亞、韓國、新加坡、泰國及越南等多國的集保機構，簡報對投資人提供的最新數位服務與發展方向；集保並於日本證券集保公司主持之「近期市場概況」及韓國證券集保公司主持之「業務新契機」場次，派員與談，分享手機存摺及ESG相關業務最新發展，與會者均表示獲益良多並給予熱烈迴響。

集保多年來積極參與國際事務，林修銘董事長擔任ACG副主席及世界集保組織（World Forums of CSDs，WFC）董事會成員，持續推動「打造ACG成為所有會員共榮發展平台（Platform for co-prosperity）」的願景。此次舉辦交流週活動，即希望透過跨國學習，強化會員互動合作，建立亞太地區集保服務生態圈。集保明年更將繼續主辦ACG第22屆中階幹部研討會，積極推動國際交流，拓展國際關係，展現臺灣多元創新與永續發展的優質形象。

(時報資訊)