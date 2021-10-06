【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美國總統拜登周二表示，參議院民主黨人可能破例改變議事規則，在沒有共和黨協助下提高政府舉債上限，以避免將重創美國經濟的債務違約事件發生。

隨著倒債的大限逐漸逼近，共和黨和民主黨之間的僵局卻遲遲不見緩和跡象，拜登周二表示，他的政黨「確實可能」繞過長期遵循的「絕對多數」表決要求，也就是避開在債限議題方面的「拖延戰術」（Filibuster）規則。

如此一來，民主黨可以在沒有共和黨投票支持的情況下，暫時凍結聯邦政府28.4兆美元的舉債上限。許多民主黨人主張參議院應該完全拋開「阻撓議事」規則，稱這個規定只會阻礙氣候變遷、投票權等優先議案的進展。

當被問及民主黨是否會僅為了提高債限而移除「冗長辯論」（Filibuster）的議事規則時，拜登表示：「我認為這確實有可能」。

參議院民主黨人準備在周三第三度闖關，提出凍結債限案進行表決，而共和黨也料將再度予以封殺。參議院共和黨領導人麥康諾（Mitch McConnell）重申共和黨不願意為提高政府債務背書的立場，並再度呼籲民主黨人動用另一種較複雜、稱為「調解」（reconciliation ）的方法，在不需要共和黨支持下自行提高舉債上限。麥康諾在記者會上表示：「他們有時間這麼做，且越早做會越好」。

此前美國財政部長葉倫表示，如果國會不及時提高或凍結28.4兆美元的借款授權，政府將在10月18日左右用盡所有借款能力。由民主黨掌控的眾議院已在上周投票批准舉債上限凍結至2022年底。

儘管兩黨在債限議題上仍然僵持不下，但繼標普全球評級公司（S&P Global Ratings）之後，穆迪投資者服務公司（Moody's Investors Service ）周二亦表示，他們認為華盛頓最終將解決債限問題。

(時報資訊)