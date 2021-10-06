【時報-台北電】美股昨夜在科技股回神、9月非製造業活動指數超預期下，四大指數全面彈升，比特幣概念股攻勢凌厲，台股ADR也紛紛走多，今早美股期指偏空，但日韓股市仍雙漲。台股昨在土洋法人對作之下，由櫃買市場領軍突圍，終場兩市攜手收高，今早在美股彈升助益下，多頭氣勢延續，三大期指率先聯袂開高，10月台指期開盤上漲75點、為16470點，隨後大盤開高27.46點、為16488.21點。在鴻海帶隊電子權值大軍挺升，加上塑化、金融等傳產類股助攻之下，大盤快攻16500關。

主要權值股表現上，鴻海9月營收寫同期次高，Q3、前3季雙創同期高，股價開高為103.5元、漲近2.5%；台積電(2330)開高為573元、矽力-KY(6415)開高在3,965元、信驊(5274)開高為2,400元、大立光(3008)開高在2,095元、聯發科(2454)開高為875元、聯電(2303)開高在61.5元。

美股周二受惠9月非製造業活動指數意外超預期，十年期美債殖利率走升，加上科技股回神強攻，四大指數全面彈升，終場道指漲311.75點，或0.92%，收34,314.67點；那指漲178.35點，或1.25%，收14,433.83點；標普500指數漲45.26點，或1.05%，收4,345.72點；費半指數漲47.2點，或1.48%，收3,227.3點。個股方面，比特幣飆高逾5.1萬美元，概念股歡呼，Marathon Patent Group暴漲10.59%、Riot blockchain漲4.32%、Coinbase漲4.70%；蘋果漲1.42%、臉書漲2.06%、Alphabet漲1.77%、微軟漲2%、高盛漲3.12%、AMD漲1.47%、應用材料漲2.29%、美光跌0.17%、NVIDIA漲3.64%；台積電ADR(TSM-US)漲0.22%；日月光ADR(ASX-US)漲0.41%；聯電ADR(UMC-US)上漲1.87%；中華電信ADR(CHT-US)持平。

台股周二盤初受國際股市重挫衝擊，由台積電(2330)領跌、摜破前低，下探16162點，所幸盤中國家隊進場奧援，其中八大公股行庫買超17.05億元，四大基金也進駐績優指標股，在電子零組件及鋼鐵、塑化、航運等攜手突圍下，櫃買市場率先翻紅，大盤也趁勢而上，終場大盤收漲52.4點、為16460.75點、成交量擴增至3,323億元，櫃買指數收漲2.27點、為198.92點。籌碼面，外資連續第6日賣超、並較前日擴大賣超163.397億元，投信則續買超31.2095億元，自營商轉買超6.3133億元，三大法人賣超125.87億元。

分析師表示，台股急跌後，已進入超賣區，對照7月及8月時，當時大盤的最低點就是在KD來到超賣區之後正式浮現，且K值在20以下最多只有三天，時間短暫，預期指數再跌空間有限，短線或有落底契機。另，中國雙限、恆大債務、美國債務等問題可否有效解決亦將影響外圍市場表現，應持續關注。(編輯整理：李慧蘭)

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