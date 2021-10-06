大陸當局為了盡速達到降低碳排量的目標，同時壓低天然氣、煤炭等能源價格，實施嚴格的能耗雙控政策，但大規模的限電措施直接衝擊各產業運作，韓媒點出，大陸限電導致許多用於半導體產業的關鍵化學原料短缺，將嚴重影響半導體企業運作，第四季產能恐會因此下滑。

Business Korea報導，電力短缺確實影響半導體的原料供應狀況，主要是有很多關鍵化學原料都從大陸進口，包括生產儲存型快閃記憶體（NAND）的原料黃磷，大陸占黃磷全球產能50%，但從上月底當局開始限電後，黃磷產量下降，價格也跟著上漲。

在此狀況下，韓國半導體產業的運作壓力將隨之增加，三星電子在大陸西安擁有2座生產NAND的工廠，占該公司NAND產能的40%，此外，SK海力士在無錫也有1座動態隨機存取記憶體（DRAM）廠，占公司DRAM產能的10%。

報導指出，韓國半導體產業不僅受到大陸限電影響，今年初爆發的系統單晶片（SoC）短缺問題也嚴重影響高科技產品供應鏈與記憶體晶片市場。韓國經濟研究所則認為，「由於半導體供應鏈的基礎正遭到破壞，韓國需要在內部採購與提高供應鏈效率做更多努力。」

另外，有專家點出，新冠肺炎疫情後期所帶來的反彈需求已逐漸消退，將額外影響全球半導體供應鏈，包括半導體封裝、面板製造及積層陶瓷電容（MLCC）等領域的韓國製造商。

(時報資訊)