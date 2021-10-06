【時報-台北電】台北股市集中市場09:00，加權指數16488.21點，漲27.46點；總計553家漲、121家跌、135家持平；委買3882363張、委賣1524275張；總成交值42.71億元。

(時報資訊)

#集中市場 #成交值 #指數

延伸閱讀