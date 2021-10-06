時報-商情早報

1.美元走強，周二紐約期金回落。

2.LME：10/05期銅收9174.00美元/公噸，跌76.50美元。

3.NYMEX：11月輕質原油漲1.31美元，每桶為78.93美元。

4.西德州原油上漲1.49美元，每桶為79.17美元。

5.10/05BDI運費指數為5409.00。

6.10/05SICOM天然橡膠11月期貨RSS3下跌0.50美分。

7.NYCE：10月棉花漲4美分，每磅為110.93美分。

8.CBOT：10月黃豆粉跌1.90美元，每公噸為320.20美元。

9.10/05TRJ-CRB上漲2.71，為235.79。

10.4GbDDR3512Mx8(1600MHz)05日收盤均價2.58美元。

商情綜述:

1.貴金期貨-美元走強，周二紐約期金回落；因美元和美國公債殖利率走強，削弱黃金避險需求，拖累期金價格回落，並結束連續3個交易日漲勢，但因投資人等待本周宣布的非農就業數據而限制跌幅；周二(10/5)收盤報價，12月黃金跌6.7美元，報每盎司1760.9美元，12月白銀跌0.03美元，1月白金跌1.8美元，12月鈀金漲24.4美元。(王馨慧整理)

2.LME基本金屬-美元走強，期銅下跌；因消費者靜待本周末美國將公佈關鍵就業數據，以尋找經濟增長及基本金屬需求的更多線索，另外，美元走強，使得以美元計價的金屬價格更顯昂貴，而失去吸引力，加上對中國恒大集團債務的擔憂，致倫敦(LME)周二(10/5)期銅下跌。終場周二指標期銅下跌76.5美元；期錫上漲629美元；期鎳上漲197美元；期鋅上漲30.5美元；期鋁上漲5美元；期鉛上漲4美元。(呂方維整理)

3.原油期貨-料供應仍緊，周二美國原油期貨再漲1.7%；隨著石油輸出國組織(OPEC)與盟國組成的(OPEC+)堅持遵守40萬桶/日的增產計劃，而未進一步提高產量，因此在全球能源需求強勁的情況下，市場擔憂未來幾個月將出現供應不足，激勵終場油價漲逾1.5%；美國NYMEX-11月輕質原油期貨上漲1.31美元，漲幅1.7%，報78.93美元/桶；倫敦ICE-12月布蘭特原油期貨上漲1.30美元，漲幅1.6%，報82.56美元/桶。(王聖為整理)

4.航運指數-運價提振，周二BDI指數連3漲；受海岬型船運價，增加超過3800美元的提振，抵銷了巴拿馬型船運價續跌所帶來的損失，分析師看好乾散貨市場仍保持強勁，終場波羅的海乾散貨BDI指數，連續3個交易日上漲；其中最新報價BDI指數上漲142點，收5409點，漲幅2.7%；BCI指數上漲463點，收9752點，漲幅5%；BPI指數下跌43點，收作3918點，跌幅1.1%；BSI指數上漲1點，收作3382點，漲幅0.03%。(王聖為整理)

5.橡膠期貨-周二日本天然橡膠期貨反彈上漲，受助於日本新政府承諾將提供必要措施，以振興經濟，激勵投資人信心，低接買盤回補，支撐膠價止跌回升；大阪OSE交易所指標3期貨漲1.5%，報每公斤211日圓；新加坡SICOM-RSS3 11月期貨跌0.3%，報每公斤180.5美分，上海期貨交易所適逢中國國慶假期10/1-10/7休市。(鄧凱綺整理)

6.穀物期貨-周二芝加哥穀物期貨多收黑，其中大豆期貨週二上漲1.3% ，因能源市場上漲提振了對大豆基生物燃料的需求；另外，在連續三天上漲將市場推至 8 月中旬以來的最高水平後，小麥期貨因獲利回吐而下跌；而玉米受小麥疲軟拖累走低，終場11月大豆漲14.75美分，報1250.50美分， 12月玉米跌3.25美分，報537.50美分，12月小麥跌11.75美分，報744.75美分。(倪淑茹整理)

7.棉花期貨-買盤強勁，周二紐約棉花期貨漲停；因北半球的作物受損，導致供應短缺的擔憂，加上中國的強勁需求前景提振，提振買盤持續進場，推助期棉漲停，單日漲幅直逼4%，並預計棉花市場的波動性仍將居高不下，美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE) 10月棉花期貨漲3.7%，報每磅110.93美分，12月棉花期貨漲3.8%，收盤每磅108.93美分。(鄧凱綺整理)

8.記憶體現貨-周二記憶體現貨市場報價持續走弱，需求動能較不連續，買家問價動作減少，市場多持觀望態度，整體報價部份下跌，最新報價為DDR4 8Gb 512Mx16/2400MHz下跌0.29%，報3.847美元；DDR4 4Gb 512Mx8/2400MHz持平，報2.589美元；快閃記憶體部份，買氣減緩，動能表現疲弱，整體市場報價多數持平，最新報價64Gb MLC持平，報價為2.473美元；32Gb MLC持平，報價為2.052美元。(呂方維整理)(商品行情網)

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