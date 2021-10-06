【時報記者沈培華台北報導】記憶體模組廠威剛(3260)旗下電競品牌「XPG」再次攜手英特爾，共同開發輕薄電競筆電，強調強大運算能力足以媲美桌上型電競主機，鎖定玩家與專業人士，即日起將於美洲、中東地區首波販售。

威剛XPG與Intel共同開發XPG XENIA 15 KC電競筆電，搭載最新第11代Intel Core i7 處理器與NVIDIA RTX 3070顯示卡，同時配置1TB的XPG Gammix S70疾速固態硬碟與32GB的XPG DDR4嚴選顆粒記憶體，鋁鎂合金材質打造僅1.94公斤的機身重量與光學機械式電競鍵盤，為玩家與專業人士提供順暢的遊戲體驗與絕佳的效能表現。

XPG再次攜手英特爾共同開發XPG XENIA 15 KC電競筆電，搭載第11代Intel TGL-H Core i7-11800H處理器，透過內建的效能切換按鍵調整至Performance Mode時，其效能表現不亞於市面上所採用Core i9-11900H的電競筆電，無論是Cinebench等各類測試或是影音編輯的應用上，都能提供穩定的高輸出效能。

XPG XENIA 15 KC內建1TB領袖級規格的XPG GAMMIX S70疾速高效固態硬碟，採用高規格XPG DDR4記憶體，提供高達32GB容量及3200MHz高時脈頻率，並擁有雙通道擴充SO-DIMM插糟，最高可擴充至64GB，機身採用鋁鎂合金材質，全機僅約1.94KG重及20.5mm厚，方便攜帶。此外，玩家可透過內建軟體設定鍵盤炫彩光效。

(時報資訊)

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