【時報-台北電】經統計，前個交易日(20211005)
1.外資連續賣超五日以上的股票：
台積電(2330) 鴻海(2317) 宏碁(2353) 晟德(4123) 開發金(2883)
兆豐金(2886) 聯強(2347) 大聯大(3702) 聯發科(2454) 京元電子(2449)
正隆(1904) 環球晶(6488)
2.連續賣超四日的股票：
統一(1216) 仁寶(2324) 新纖(1409) 南紡(1440) 國產(2504)
台光電(2383) 光寶科(2301)
3.連續賣超三日的股票：
正新(2105) 網家(8044) 元大金(2885) 由田(3455) 聯電(2303)
宏達電(2498) 亞昕(5213) 上緯投控(3708) 中天(4128) 欣陸(3703)
三商壽(2867) 金寶(2312) 華新(1605) 和桐(1714) 中石化(1314)
力鵬(1447) 建大(2106) 農林(2913) 中工(2515) 力麒(5512)
茂迪(6244) 世界(5347) 穩懋(3105) 中裕(4147) 臻鼎-KY(4958)
至上(8112) 擎亞(8096) 南電(8046) 台達電(2308) 光洋科(1785)
中環(2323)
4.連續賣超二日的股票：
潤泰全(2915) 日月光投控(3711) 振曜(6143) 旺宏(2337) 華夏(1305)
東聯(1710) 亞聚(1308) 力麗(1444) 中纖(1718) 頎邦(6147)
大亞(1609) 中光電(5371) 越峰(8121) 奇鋐(3017) 倉和(6538)
安集(6477) 宏泰(1612)
5.轉買為賣的股票：
中華電(2412) 富邦金(2881) 國泰金(2882) 潤泰新(9945) 晶宏(3141)
華南金(2880) 彰銀(2801) 新光金(2888) 玉山金(2884) 臺企銀(2834)
台中銀(2812) 日盛金(5820) 廣達(2382) 宏捷科(8086) 精英(2331)
大同(2371) 裕隆(2201) 中華(2204) 智冠(5478) 台化(1326)
台勝科(3532) 裕民(2606) 智原(3035) 南亞科(2408) 新美齊(2442)
譜瑞-KY(4966) 敦泰(3545) 金像電(2368) 中探針(6217) 信音(6126)
宣德(5457) 康舒(6282) 鉅祥(2476) 廣宇(2328) 鴻準(2354)
力致(3483) 系統電(5309) 中鋼構(2013)
6.賣超前20名：
金融股：
新光金(2888) 國泰金(2882) 元大金(2885) 玉山金(2884) 臺企銀(2834)
兆豐金(2886)
電子股：
聯電(2303) 鴻海(2317) 台積電(2330) 日月光投控(3711) 世界(5347)
聯發科(2454) 宏碁(2353)
傳產股：
大同(2371) 南紡(1440) 裕民(2606) 亞聚(1308) 新興(2605)
統一(1216) 正新(2105)
(時報資訊)