【時報-台北電】經統計，前個交易日(20211005)
1.外資連續買超五日以上的股票：
台塑(1301) 東森(2614) 台驊投控(2636) 精成科(6191) 宏齊(6168)
2.連續買超四日的股票：
上曜(1316) 宏遠證(6015) 中菲行(5609) 友訊(2332) 合晶(6182)
欣銓(3264) 華泰(2329) 泰博(4736) 佰鴻(3031) 強茂(2481)
普誠(6129) 十銓(4967)
3.連續買超三日的股票：
東捷(8064) 台揚(2314) 光頡(3624) 創惟(6104) 凌陽(2401)
味全(1201) 橘子(6180) 宏盛(2534) 新唐(4919) 南茂(8150)
台玻(1802) 元太(8069) 華興(6164) 先進光(3362) 立敦(6175)
萬潤(6187) 威健(3033)
4.連續買超二日的股票：
和碩(4938) 中信金(2891) 統一超(2912) 南亞(1303) 台泥(1101)
明基材(8215) 康普(4739) 建錩(5014) 大江(8436) 上詮(3363)
永捷(4714) 大國鋼(8415) 揚明光(3504) 立積(4968) 凌通(4952)
新光鋼(2031) 富強鑫(6603) 盛餘(2029) 第一銅(2009) 彩晶(6116)
合庫金(5880) 台新金(2887) 遠傳(4904) 英業達(2356) 同致(3552)
長榮(2603) 陽明(2609) 萬海(2615) 榮運(2607) 益航(2601)
四維航(5608) 台航(2617) 彰源(2030) 中鴻(2014) 燁輝(2023)
聚亨(2022) 官田鋼(2017) 台肥(1722) 美律(2439) 類比科(3438)
晶豪科(3006) 榮剛(5009) 華邦電(2344) 威剛(3260) 鈺創(5351)
榮成(1909) 東洋(4105) 精材(3374) 矽統(2363) 盛群(6202)
正達(3149) 南帝(2108) 同欣電(6271) 光罩(2338) 華東(8110)
德宏(5475) 霖宏(5464) 欣興(3037) 精星(8183) 華通(2313)
海韻電(6203) 飛宏(2457) 億光(2393) 鼎元(2426) 光鼎(6226)
旺矽(6223) 久元(6261) 亞通(6179) 凱美(2375) 九豪(6127)
晶技(3042) 台嘉碩(3221) 台半(5425) 建通(2460) 達爾膚(6523)
恆大(1325) 太景*-KY(4157) 熱映(3373) 亞諾法(4133) 禾瑞亞(3556)
春源(2010) 海光(2038) 富采(3714) 志信(2611) 運錩(2069)
燁興(2007) 聚和(6509) 宅配通(2642) 晶相光(3530)
5.轉賣為買的股票：
中鋼(2002) 佳世達(2352) 友達(2409) 群創(3481) 新普(6121)
宜特(3289) 金居(8358) 正德(2641) 立端(6245) 高技(5439)
漢磊(3707) 福邦證(6026) 建漢(3062) 新鉅科(3630) 永豐金(2890)
康和證(6016) 長華*(8070) 精華(1565) 愛之味(1217) 網龍(3083)
台苯(1310) 台聚(1304) 國喬(1312) 華航(2610) 長榮航(2618)
台船(2208) 景碩(3189) 聯合再生(3576) 義隆(2458) 群聯(8299)
伍豐(8076) 燦坤(2430) 定穎(6251) 東隆興(4401) 國統(8936)
單井(3490) 光環(3234) 浩鼎(4174) 松瑞藥(4167) 富喬(1815)
台燿(6274) 律勝(3354) 凱崴(5498) 樺晟(3202) 萬泰科(6190)
沛波(6248) 一詮(2486) 東浦(3290) 和鑫(3049) 達運(6120)
廣運(6125) 光聯(5315) 晶采(8049) 立碁(8111) 華容(5328)
佳邦(6284) 安碁(6174) 朋程(8255) 加百裕(3323) 晶焱(6411)
松翰(5471) 台康生技(6589) 旭品(3325) 長科*(6548)
6.買超前20名：
金融股：
中信金(2891) 台新金(2887)
電子股：
群創(3481) 友達(2409) 彩晶(6116) 華邦電(2344) 創惟(6104)
欣銓(3264) 凌陽(2401)
傳產股：
長榮(2603) 陽明(2609) 中鋼(2002) 華航(2610) 中鴻(2014)
萬海(2615) 台玻(1802) 長榮航(2618) 益航(2601) 東森(2614)
台塑(1301)
(時報資訊)