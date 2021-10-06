【時報-記者倪淑茹台北報導】全球商品指數(TRJ-CRB)10/05收235.79，上漲2.71。 (商品行情網)

(時報資訊)

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重要商品行情

（更新：2021/10/06）
紐約近月RBOB汽油
2.3579 +0.05
紐約近月天然氣
6.312 +0.54
紐約近月黃金
1760.9 -6.70
紐約近月輕質原油
78.93 +1.31
BDI綜合指數
5409 +142.00
日本近月RSS3橡膠
194.30 +0.40
倫敦三個月期銅
9174.00 -76.50
芝加哥近月黃豆
1250.5 +14.75
芝加哥近月玉米
537.5 -3.25
倫敦近月布蘭特
82.56 +1.30
紐約近月棉花
110.93 +4.00
倫敦三個月期鎳
18121.00 +197.00

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