【時報-台北電】周二(10/5)華爾街逢低搶買科技股，加上美國9月非製造業活動指數意外優於預期，十年期美債殖利率走升，Netflix等尖牙股表現強勁，終場美股四大指數全部收紅漲幅介於+0.92~+1.48%。蘋果+1.42%、台積電ADR +0.22%、聯電ADR+1.87%、日月光ADR+0.41%。

周二台股早盤開低走低，盤中一度大跌246點，但隨後在2330台積電、航運股、電子零組件、塑膠股等震盪走高下，終場指數反以上漲52.40點的16,460.75點作收，成交金額為3,311.70億元。三大法人合計賣超126.57億元：外資賣超163.4億元、投信買超30.51億元、自營商買超6.31億元。

台股價漲量增且K線縮腳，有利止跌反彈。從9/29下跌以來約沿著5日線下跌，若能突破5日線，短線轉強。KD出現死亡交叉，周二開口縮小，留意黃金交叉的買訊何時出現。

近期利空不斷，六個交易日台股大跌超過1,151點，進入短線超賣區，周二在利空測試下縮腳反彈，若能突破5日線，則短底確立指數可望續彈，短線選股可留意:航運、ABF載板、塑膠、IC設計、光電、業績成長股等。(日盛投顧提供)

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