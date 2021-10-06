時報-今日焦點新聞
國內頭條：
1.張錫：台股修正近尾聲，最快年底看到2萬點。(工商時報)
2.陸房企連環爆，金管會：投信基金曝險5,132億。(工商時報)
3.傳中美高層會談商討習拜會，台海議題也可能上談判桌。(工商時報)
4.大立光9月營收，乍見回春。(工商時報)
5.台股黑翻紅，三大訊號亮了。(工商時報)
6.加密貨幣，央行副總裁認應禁止。(中國時報)
7.蘋果新機成本增，台積大贏家。(經濟日報)
8.熱錢沒跑，外資連二月淨匯入。(經濟日報)
9.台積電估將上修資本支出，28/7奈米黃金製程供銀彈。(電子時報)
10.昆山當天發限電通知 台廠人仰馬翻。(電子時報)
大陸頭條：
1.前8月工業機器人產量同比增長63.9%，製造業數位化智慧化轉型。(人民日報)
2.林鄭月娥：新一份施政報告將為香港謀劃未來。(新華網)
3.2012年以來，郵政快遞業務量淨增14倍。(人民日報)
4.前8月中國全國港口貨物輸送量完成102.6億噸，同比增長10.4%。(人民日報)
5.楊潔篪將與美國總統國家安全事務助理沙利文舉行會晤。(介面新聞)
國際頭條：
1.英國脫歐後需戒掉25年來進口廉價勞工的習慣。﹙路透社﹚
2.油價上漲引燃通膨擔憂，亞股跌至近一年低點。﹙路透社﹚
3.美國務卿布林肯：有機會在巴黎討論重建法國的信任。﹙路透社﹚
4.美國希望與中國開展新貿易談判，但將保留對華關稅。(華爾街日報)
5.美股在週一大跌後反彈；油價從七年高點進一步上漲。(華爾街日報)
6.參議員沃倫要求SEC調查美聯儲官員的金融交易活動。(華爾街日報)
(編輯整理：李慧蘭)
(時報資訊)