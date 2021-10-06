【時報-盤前掃瞄】國內消息：

1.台股這波修正已到尾聲！投信投顧公會理事長張錫5日提出台股五大支撐與二大注意，並指4日台股大跌主要是籌碼面與心理面問題，投信大買、外資小賣，主要是散戶殺多，這就是「底部信號」，即使再跌也有限。看好台股上2萬點的張錫表示，他的看法依舊不變，甚至最快年底就可能看得到。

2.大陸房產商財務連環爆，金管會緊盯國內金融業是否受衝擊、境內外基金是否踩雷。證期局副局長蔡麗玲5日指出，證期局統計至8月底為止，投信發行的境內基金有335檔投資大陸、金額3,725億元；境外基金則有458檔投資大陸，國人投資比重計算的曝險部位為1,407億元，總計境內外基金對陸曝險達5,132億元。

3.中美元首「習拜通話」不到一個月，傳出中共中央政治局委員、中共中央外事辦主任楊潔篪在5日與美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）會面，商議「習拜會」可能性，近期台海局勢也可能成為會談重點。

4.光學鏡頭領頭羊大立光9月營收出爐，為41.72億元，年減18.59％、月增近4％，並釋出10月營運可能與9月持平訊息；其第三季營收不足120億元，比外資券商估計更遜色，外資圈人士認為，大立光第四季營收若無爆發性成長潛力，股價壓力一時半刻恐難消除。

5.台股5日先蹲後跳，上演破底翻走勢，帶動加權指數由黑翻紅，終場上漲52點，收在16,460點。法人指出，大盤帶量反彈，留一根長下影線的「定海神針」，成功守住8月中的前波低點，加上9月營收利多題材發動、本土資金回籠，三大止跌訊號亮起，預料此波跌勢可望趨緩。

6.壽險2021年獲利篤定創新高，壽險股或壽險金控股價是否已充分反應、達相對高點？國泰金控總經理李長庚5日表示，2022年底壽險接軌IFRS17（保險合約會計）相關準則會敲定，「短空長多」的「短空」即將過去，同時壽險基本面持續好轉，預期未來獲利及股利都會相對穩定，若想投資壽險股，建議每月買一點，2022年底前都還「追得上」。

7.金管會5日公布，9月外資淨匯入29.1億美元（約新台幣811億元），是近四個月單月最大淨匯入量，且累計前九月外資淨匯入金額達103.64億美元，即今年來有近新台幣2,900億元的外資淨流入，創五年來同期外資最大淨匯入量。

8.緯創擴展旗下液晶顯示模組（LCM）業務跨向車載及工控領域，由100％持有之子公司鼎創有限公司，與JDI在台子公司台灣晶端顯示貿易（JDIT）簽訂股權收購協議，以日幣85.82億元（約合新台幣21.46億元）取得高雄晶傑達光電科技（KOE）100％股權。

9.大查稅來了，囤房大戶要小心！財政部賦稅署長許慈美5日指出，財政部自即日起至2022年3月將啟動「個人間房屋租賃所得專案查核作業計畫」，針對全國持有非自住房屋十戶以上者（約1,734人）全面查核其房租收入，初期將發函通知輔導申報，若囤房大戶未讀未回將採查核措施，若有漏報所得，將要求補稅甚至處罰。

10.土地市場上演「噴量秀」，專家分析，主要關鍵是精華區土地稀缺，「難保今天主幹道旁的地價，幾個月後就是巷內的地價！」因此建商莫不卯足全力，有地就買。估計今年全台土地交易金額將輕鬆突破2,800億元大關，若營建成本持續上漲，在成本推動、需求拉動下，房價可能會再攀高。

11.央行一年不到，已三度出手打炒房，對此戴德梁行董事總經理顏炳立5日表示，目前資金豐沛、利率低，房市樂觀，儘管疫情後政府打房控管，但這種政策滾動式的管理，這個非常好，「漂亮！你沒把它掐死！」但是對房市的衝擊，還是有限，所以原本打房被視為今年房市的「黑天鵝」，但現在觀察來看，力道似乎沒想像中的大，打房效應，把黑天鵝「變成小鴨」。

12.新纖董事長吳東昇5日在帛琉島衫發表會上表示，大陸拉閘限電、能耗雙控，造成供給吃緊，帶動化纖原料價格上漲，對國內紡纖產業是正面的。新纖總經理羅時銓則指出，在大陸限電、能耗雙控下，化纖產業價格勁揚，9月至今化纖產品漲幅高達15～20％，漲勢至少持續到10月。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意