【時報-盤前掃瞄】基本面：

1.前一交易日新台幣以27.907元兌一美元收市，貶值4.1分，成交值為10.49億美元。

2.集中市場05日融資減為2516.02億元，融券減為545196張。

3.集中市場05日自營商買超6.31億元，投信買超31.21億元，外資賣超163.40億元。

4.大立光9月營收41.72億元因有蘋果光庇佑，月營收呈月增4％，寫下近8個月新高，惟表現仍不若去年同期，呈年減19％，不過在蘋果新機蜜月期續航下，大立光表示，10月目前看來拉貨動能與9月差不多。

5.蘋果新機夠力，鴻海9月營收以5,857.31億元拿下歷年同期次高，連帶推升第三季及累計前三季營收同步攀高，雙雙寫下歷年同期新高的佳績。

鴻海5日照例公布9月營收，經結算9月營收為5,857.31億元，較上月的4000.49億元月增46.41％，也較去年同期的4663.63億元上揚25.6％，以歷年同期為準，營收僅次於2019年9月的5,878億元，拿下歷年同期次高，表現也明顯優於鴻海上次法說會中預期的「相較於今年第二季表現持平，但卻優於去年同期3％至5％」以及法人推估的「季增1％至2％，年增7％至8％」。

6.散裝航運鬧船荒、支撐高運價，波羅的海乾散貨指數BDI在9月突破5,000點大關，為2007～2008年來新高。對照慧洋-KY 9月合併營收達17.09億元，續創歷史新高，自結營業利益8.06億元，營利率也達47％；加上9月處分兩艘船舶有處分利益約100萬美元，另有兩艘船舶解約賠償金收入約2,000萬美元，自結單月稅前盈餘13.4億元，每股稅前盈餘1.8元。

7.在PC、伺服器／物聯網相關電源營收月增率都高達一成左右帶動下，光寶科宣布，9月營收以146.13億元，創下今年單月營收新高，比上個月成長8％、與去年同期持平，第三季營收為418.63億元，季增3％、年增2％，符合原先第三季營收季增、年增的預期，前九月營收為1,202.57億元，年增10％。

8.傳統電子旺季客戶需求升溫，受惠美系新品拉貨動能強勁，以及新產能持續擴充帶動下，SMT廠台表科今年以來業績表現亮眼，5日公布9月營收64.79億元，再次改寫單月歷史新高。

9.網通IC設計大廠瑞昱公告9月營收達97.65億元，帶動第三季營收季成長12.1％至289.55億元，改寫單季歷史新高。法人看好，由於WiFi 6、乙太網路及交換器（Switch）等網通晶片供不應求狀況至少延續到年底，看好瑞昱全年業績可望首度突破千億元大關，創下新高水準。

10.IC設計廠陸續公告9月合併營收，其中偉詮電、譜瑞-KY及信驊等廠商在5日公告成果，除了維持相對高檔水準之外，第三季合併營收更創下單季新高。法人看好，隨著偉詮電、譜瑞-KY及信驊等大廠訂單已經滿載到年底，全年業績將順利再創新高，2022年營運更將樂觀看待。

11.缺料略緩解、旺季正當頭，群電宣布，9月營收以36.74億元再創歷史新高，月增率高達10.8％，在9月營收跳升下，第三季營收不僅創歷史新高，更首度突破百億元大關、達101.31億元，前9月營收為297.41億元、年增4.9％，也是歷史新高，群電預期，第四季營收有機會維持在第三季的高檔水準，法人則預估全年營收可望年增雙位數。

12.銅箔基板廠台光電受惠傳統旺季、客戶需求強勁，以及今年產能規模增加，第三季營收首次突破百億，創下單季歷史新高。法人表示，看好消費性電子、伺服器等產品需求強勁，台光電第四季營運有望續強，並推升2021全年營運創下新高。

(時報資訊)