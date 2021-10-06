【時報-盤前掃瞄】國外消息：

1.周二收盤，道瓊工業指數漲311.75點或0.92%，為34,314.67點。標普500指數漲1.05%，為4,345.73點。那斯達克指數漲1.25%，為14,433.83點。

2.傳中美高層會談，商討習拜會，台海議題也可能上談判桌。中美元首「習拜通話」不到一個月，傳出中共中央政治局委員、中共中央外事辦主任楊潔篪在5日與美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）會面，商議「習拜會」可能性，近期台海局勢也可能成為會談重點。

3.臉書大當機，股價重挫。臉書身陷多事之秋，繼吹哨者周日曝光批評臉書只顧賺錢、罔顧公眾利益，隔日臉書、IG（Instagram）、WhatsApp出現全球大當機，系統癱瘓逾六小時，是這家社交網路龍頭十多年來中斷服務最久的一次。

4.美元走強，成華爾街新煩惱。受惠於全球股市大跌避險買盤簇擁與聯準會（Fed）最快11月將啟動量化寬鬆（QE）退場，美元本周強勁反彈，直逼上周的一年高點。不過，美元走強亦是華爾街的新煩惱，投銀擔心美元升值將壓低美企獲利，同時加重新興市場國家與企業的債務負擔。

5.Fed評估發行數位美元。隨著全球各國央行都在試驗新形態的貨幣，美國聯準會（Fed）最快於本周將公布推出美國版數位貨幣潛在好處與風險的評估報告。由於官員對於此案意見高度分歧，因此Fed不太可能很快就是否發行數位美元做出決定。

6.又爆醜聞，監察機構將調查Fed官員交易。在涉嫌炒股的兩名聯準會（Fed）官員已經下台之後，又傳Fed副主席克拉瑞達涉嫌內線交易，Fed旗下獨立監察機構-監察長辦公室（OIC）表示，將針對Fed官員去年的金融交易是否違法展開調查。

7.亞馬遜、谷歌與微軟，出席白宮量子技術會議。包括亞馬遜、谷歌與微軟在內的矽谷科技巨擘，5日出席美國政府舉辦的量子技術會議，拜登內閣正致力擺脫駭客威脅，並在蓬勃成長的量子產業取得優勢地位。

8.亞馬遜黑五特賣，提前開跑。電商龍頭亞馬遜（Amazon）4日宣布，今年黑色星期五（Black Friday）特賣促銷活動提前開跑，希望吸引早鳥消費者搶先購物，以避免年終購物季商品延誤或缺貨狀況。

9.美棉花飆十年新高，服飾恐喊漲。洲際交易所（ICE）交易最活躍的美國棉花期貨周一收漲0.4％到每磅1.05美元，再度改寫2011年9月以來最高價位。周二盤中續漲，最高曾升抵1.0722美元。總計棉花價格在過去10個交易日已經狂漲18％，這也意味隨後服裝價格也會跟進上漲。

10.破除合併說，格芯在美申請上市。全球第三大晶圓代工廠格芯（GlobalFoundries）宣布在美國進行股票首次公開發行（IPO），顯示該公司無意在這波晶片熱潮與英特爾或其他潛在買家合併。

11.監管機關挺，投資信心回溫，加密貨幣商品連7周吸金。數位資產管理公司CoinShares於4日公布，加密貨幣投資產品和基金連續七周資金流入，因機構投資者眼見監管機關發表更具支持性的聲明，帶動信心提升。

12.陸巨額補貼半導體，美擬祭301。經過半年多的檢視，美國貿易代表戴琪在當地時間4日的演講中定調，拜登政府接下來的對中貿易政策或將再出重拳。戴琪指出，中國政府對半導體等行業的巨額補貼，已損害美方和世界的繁榮，美方不排除展開「301調查」。至於企業高度關注的關稅問題，美方可能加徵新的關稅。

13.拜登施壓，緊盯農產品採購缺口。美國貿易代表戴琪4日宣布，放棄美中第二階段貿易協議談判，僅聚焦中國在第一階段協議中的擴大採購承諾。美國農業部長威薩克（Tom Vilsack）指出，拜登政府將以50億美元農產品採購缺口，向中國施壓。

14.陸破例讓澳洲貨船進港卸煤。中國與澳洲近兩年因疫情溯源問題導致關係惡化，中方並在2020年底禁止澳洲煤炭進口。惟近期中國因燃煤庫存不足導致停電限電，重擊供應鏈與民生。5日傳出，為確保電力供應穩定，原本抵制澳煤進口做法出現修正，9月份破例讓停留在港口外的澳洲貨船靠岸卸貨。

15.美國研究：打2劑BNT半年，保護力剩47％。最新美國大型研究顯示，接種2劑輝瑞/BNT新冠疫苗後6個月，保護力會大幅下滑，從88％下降至47％。研究團隊指出，並不是因為Delta等變異株特別毒，而是因為疫苗提供的保護力本身就會隨時間下降，這也是美國當初批准讓部份族群施打第3劑加強針的參考研究之一。

(時報資訊)