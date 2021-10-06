【時報記者林資傑台北報導】金管會推動「公司治理3.0－永續發展藍圖」，為使公司治理透明度接軌國際標準，宣布擬修法規定實收資本額逾百億規模、或外資持股逾30％的314家上市櫃公司，申報股東會年報期限自7天前提前至14天前，目標在年底前完成並上路實施。

證期局副局長蔡麗玲表示，此次研議修正「公開發行公司年報應行記載事項準則」，主要參酌「2020年亞洲公司治理報告」建議事項，以及接軌國際規範，強化公司推動永續發展執行情形及資通安全風險管理等資訊揭露透明度等3大考量。

除了提升上市櫃股東會年報資訊申報期限，為提升公司推動永續發展資訊揭露品質，此次擬修法將公司履行企業社會責任情形修正為推動永續發展執行情形，並修正環境、社會及治理（ESG）相關資訊揭露規定，並強化對董事會職能、功能性委員會等公司治理資訊揭露。

其次，考量資通安全已為公司營運重要議題，此次修法明定公司應敘明資安政策、具體管理方案及投入資安管理資源等資訊，並明定公司應揭露因重大資安事件所遭受損失、可能影響及因應措施，以及資安風險對公司財務業務影響及因應措施等。

蔡麗玲表示，目前共有314家上市櫃公司，符合實收資本額逾百億元、或外資持股逾30％規定。據證期局統計，今年已有287家在股東會14天前便申報揭露年報、達成率約91％，意味明年若明文規定後，尚有27家公司需符合最新規定。

(時報資訊)