【時報-台北電】櫃買中心2021年10月05日櫃買市場融資融券餘額表顯示，融資餘額較前一日減少4.40億元，成為635.54億元，融券餘額較前一日減少1439張，成為114450張。(資料來源:櫃買中心)

(時報資訊)

#櫃買中心 #融資融券

延伸閱讀