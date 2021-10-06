【時報-台北電】2021年10月05日櫃買市場總體自營商賣超0.29億元，投信買超0.57億元，外資買超24.23億元。(資料來源:櫃買中心)

(時報資訊)

#外資買超 #自營商賣超 #櫃買中心

延伸閱讀