【時報-台北電】台指期週二上漲34點至16395點。價差方面，台指期逆價差擴至-65.75點，電子期逆價差擴至-5.22點，金融期逆價差擴至-2.7點。現貨部分，三大法人賣超126.63億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加4298口至-7959口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加5972口至-17129口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加747口至-7045口。

週一美股受美國公債殖利率上揚以及對美國債務上限不確定性影響，四大指數同步下挫，道瓊下跌0.94%，標普500下跌1.28%，那指下跌2.14%、費半下跌2.49%。台股週二開低走高，早盤一度大跌200逾點，隨後買盤逢低承接，鋼鐵、塑膠、航運股強勢上漲，終場收最高16460.75點，成交量放大至3281.79億元。權值股來看，晶圓雙雄台積電、聯電早盤賣壓沉重，隨後買盤進駐，強勢拉回，分別收572元、61.1元，PCB族群表現強勢，金像電大漲6.87%，塑化類股受惠國際油價走升，漲幅2.14%。整體來看，台股在低檔有買盤承接，拉出止跌的長下影線，且成交量增加，配合疫情逐步解封，台股可望延續反彈走勢。

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在17500點，賣權未平倉最大量集中在15000點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.85升至0.91。VIX指數下降0.49至24.91。整體選擇權籌碼面偏多。(永豐期貨提供)

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