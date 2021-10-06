【時報記者張漢綺台北報導】三商集團旗下三商家購公司(2945)將自10月6日到8日辦理上市前競價拍賣，競拍底價為57.98元，三商家購前8月合併營收為96.02億元，年增8.42%，三商家購總經理邱光隆表示，下半年會比上半年好，公司將致力於2023年展店至1300家。

為配合上市前公開承銷作業，三商家購辦理現金增資發行新股7500張，其中5400張採競價拍賣，競價拍賣期間為10月6日至8日，競拍底價為57.98元，預計於10月13日上午10時開標，並於10月15日至19日辦理公開申購。

三商家購股份有限公司秉持「生活家用，一站購足」的理念，以社區、家庭為主軸，深耕鄰里、社區，在250公尺的商圈半徑，離顧客最近的巷弄駐紮，藉以即時滿足民眾的生活需求。

截至今年9月，美廉社共有793家門市，其中北北基約425家，桃竹苗約158家，中彰投約110家，南高屏約100家。

為了全方面照護家庭需求，三商家購旗下品牌美廉社今年與母公司旗下日本藥妝品牌Tomod’s特美事合作開起複合店，目前已有30家店完成改裝，在門市內販售保健食品，並成功帶動門市業績成長5%到10%，今年底更可望改裝達50家，未來兩年預計將250家的美廉社老店進行改裝，做出市場差異，而這樣的經營策略也預計將挹注公司下一波成長動能。

三商家購上半年稅後盈餘為7001萬元，每股盈餘為1.17元，累計前8月合併營收為96.02億元，年增8.42%，邱光隆表示，下半年是傳統旺季，會比上半年好。

三商家購表示，今年整體營運表現可望呈現持續成長趨勢，公司將致力於2023年展店1300家，未來更朝向「每一個村里都有美廉社」的目標持續拓點。

(時報資訊)

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