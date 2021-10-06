美股昨天隨著美國公債殖利率走升，在科技股領跌下重挫，今天則在微軟（Microsoft）和蘋果公司（Apple）等科技股強力反彈下收高。
蘋果、微軟、亞馬遜（Amazon.com）和Google母公司Alphabet的股價都大漲超過1%，臉書（Facebook）股價也反彈回漲2.1%。
科技股那斯達克指數上揚178.35點，漲幅1.25%點，以14433.83點作收。
道瓊工業指數上漲311.75點或0.92%，收在34314.67點。
標準普爾指數揚升45.26點或1.05%，收4345.72點。
費城半導體指數攀漲47.20點或1.48%，收3227.25點。（譯者：陳政一）1101006
(時報資訊)
34314.67
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14433.83
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