科技股領漲 美股跌深反彈收高 道瓊上漲311點。(示意圖/達志影像)
科技股領漲 美股跌深反彈收高 道瓊上漲311點。(示意圖/達志影像)
美股昨天隨著美國公債殖利率走升，在科技股領跌下重挫，今天則在微軟（Microsoft）和蘋果公司（Apple）等科技股強力反彈下收高。

蘋果、微軟、亞馬遜（Amazon.com）和Google母公司Alphabet的股價都大漲超過1%，臉書（Facebook）股價也反彈回漲2.1%。

科技股那斯達克指數上揚178.35點，漲幅1.25%點，以14433.83點作收。

道瓊工業指數上漲311.75點或0.92%，收在34314.67點。

標準普爾指數揚升45.26點或1.05%，收4345.72點。

費城半導體指數攀漲47.20點或1.48%，收3227.25點。（譯者：陳政一）1101006

(時報資訊)

#科技股 #美股 #跌深反彈 #道瓊

主要市場指數

紐約道瓊
34314.67 +311.75(0.92%)
05:04
S&P500
4345.72 +45.26(1.05%)
05:04
Nasdaq
14433.83 +178.35(1.25%)
05:16
費半指數
3227.25 +47.20(1.48%)
05:16
日經225
28165.45 +343.33(1.23%)
08:46
南韓KOSPI
2991.46 +29.29(0.99%)
08:46
香港恆生
24104.15 +67.78(0.28%)
10/05
上證指數
3568.17 +31.88(0.90%)
09/30
深圳成指
14309.01 +230.01(1.63%)
09/30
英國FTSE
7077.10 +66.09(0.94%)
10/05
法國CAC
6576.28 +98.62(1.52%)
00:05
德國DAX
15194.49 +157.94(1.05%)
10/05

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